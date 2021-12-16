اعتباراً من الجمعة: تدابير جديدة لمكافحة كورونا... هل منع التجول؟

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تدابير جديدة تتعلق بتنفيذ توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم غد الجمعة ١٧-١٢-٢٠٢١.

وجاءت التدابير كالآتي: