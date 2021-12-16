لبنان

اعتباراً من الجمعة: تدابير جديدة لمكافحة كورونا... هل منع التجول؟

Lebanon 24
16-12-2021 | 13:07
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أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تدابير جديدة تتعلق بتنفيذ توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم غد الجمعة ١٧-١٢-٢٠٢١.
وجاءت التدابير كالآتي:
 
 
 
 
 
 
 
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