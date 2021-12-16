لبنان

إخماد حريق داخل شاليه في فيطرون

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:03
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أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا، شب مساء اليوم، داخل شاليه في الطبقة الأولى في مجمع سياحي في بلدة فيطرون - كسروان، وأقتصرت الأضرار على الماديات.
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حريق

فيطرون

كسروان

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