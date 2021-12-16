لبنان

ترزيان عن "مهزلة" السوق الموازية.. "خليني ساكت"

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:06
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غرد النائب هاكوب ترزيان عبر "تويتر": "صرلي مدة عم جرب فسر ضرورة وقف مهزلة السوق الموازية أو السوق السوداء ولجمها بطرق علمية، بس متل كل مرة لا حياة لمن تنادي، أم أنا فاهم غلط، فالمطلوب هو أنو يبقى هالفلتان كي يستمر الHair Cut على المودعين من تلقاء ذاتهم، والنتيجة واضحة، وهي تقليص قيمة الودائع في المصارف، بما معناه تقليص مسؤولية المصارف تجاه المودعين. كان وما زال البديل الأجدى عن ضخ العملة الورقية اللبنانية، منع التداول بالعملات الورقية وتحويل التداول فقط بالبطاقات الإئتمانية وبحسب عملة حساب المودع بالصرف لنقدر نوصل للجم السوق السوداء، ولكن الهيئة مش مطلوب نحمي المواطن الشريف، المطلوب هو العكس تماما".

وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #خليني_ساكت.
 
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