ترزيان عن "مهزلة" السوق الموازية.. "خليني ساكت"

صرلي مدة عم جرب فسر ضرورة وقف مهزلة السوق الموازية أو السوق السوداء ولجمها بطرق علمية، بس متل كل مرة لا حياة لمن تنادي، أم أنا فاهم غلط، المطلوب هو أنو يبقى هالفلتان كي يستمر ال Hair Cut على المودعين من تلقاء ذاتهم، ٣/١
— hagop terzian - هاكوب ترزيان - Յակոբ Թերզեան (@terzianhagop) December 16, 2021
صرلي مدة عم جرب فسر ضرورة وقف مهزلة السوق الموازية أو السوق السوداء ولجمها بطرق علمية، بس متل كل مرة لا حياة لمن تنادي، أم أنا فاهم غلط، المطلوب هو أنو يبقى هالفلتان كي يستمر ال Hair Cut على المودعين من تلقاء ذاتهم، ٣/١