لبنان

مكتب الأمم المتحدة في بيروت: غوتيريش يصل الأحد إلى لبنان في زيارة رسمية ذات طابع تضامني

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:20
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أعلن مكتب الأمم المتحدة في بيروت ببيان، أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيصل بعد ظهر يوم الأحد المقبل في 19 الحالي إلى لبنان في زيارة رسمية".
 
أضاف البيان: "في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون هذه الزيارة ذات طابع تضامني، سيعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمتها - البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي - للبنان وشعبه.
 
وسيلتقي الأمين العام بمسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني.
 
وتكريما لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، سيقف الأمين العام دقيقة صمت في المرفأ. كما سيقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها بالمتضررين من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد.
 
وأخيرا، سيتوجه الأمين العام إلى جنوب لبنان لزيارة قوات اليونيفيل وللقيام بجولة على الخط الأزرق.
 
وسيغادر الأمين العام لبنان في 22 كانون الأول".
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