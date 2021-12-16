مشعل في بيروت لمنع مواجهة بين "حماس" و"فتح"

فيما لا يزال الغموض يلف حادثة انفجار مخزن الأسلحة التابع لحركة "حماس" في مخيم برج الشمالي، وصل إلى بيروت، أمس، رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج خالد مشعل، في محاولة منه من أجل تهدئة الأجواء المحتقنة إلى أقصى الحدود بين تنظيمه وحركة "فتح".وكشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية أن "خطورة الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، هي التي دفعت مشعل للمجيء إلى لبنان".