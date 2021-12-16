وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب برسالة للمصارف اللبنانية: لمعالجة الفساد ومنع حزب الله من إمكانية الوصول للنظام المالي

عقدت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان اجتماعاً مصرفياً مع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.

وأشارت في بيان إلى أن نيلسون سلط الضوء على "العلاقة الوطيدة مع جمعية مصارف لبنان وعلى التزامها بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد نيلسون على التزام الولايات المتحدة والخزانة الأميركية بدعم الشعب اللبناني والاستمرار في مواجهة حزب الله وقدرته على استغلال النظام المالي اللبناني والعالمي، كما مكافحة الفساد من خلال محاسبة من تحايلو على القانون وفوضوا المؤسسات اللبنانية من أجل مصالحهم الخاصة في ظل انهيار البلد.

ودعا نيلسون المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية إلى المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد ومنع حزب الله من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني".

وفي الصورة الآتية البيان كاملاً: