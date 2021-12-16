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لبنان
ثابت طالبت الأونروا بالتراجع عن قرار تقليص المساعدات النقدية للفلسطينيين المهجرين من سوريا
Lebanon 24
16-12-2021
|
15:54
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أعربت منظمة "ثابت" لحق العودة عن استنكارها ورفضها لما ورد في بيان وكالة "الأونروا" في لبنان وقرارها في شأن تقليص المساعدة المالية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، الذي ينص على استبدال المساعدة النقدية الشهرية للعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا وقيمتها 100 دولار أميركي، ابتداء من كانون الثاني 2022، وتقليص المساعدة لتصبح 25 دولار للشخص الواحد شهريا، بعدما كان في السابق 27 دولارا، وستعمل على دفع مبلغ تكميلي لكل عائلة قيمته 150 دولار وعلى دفعتين خلال العام 2022.
واستغربت "ثابت" هذا "القرار المجحف في حق اللاجئين الفلسطينيين في هذا الوقت التي كانت تنتظر زيادة المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من تدهور قيمة الليرة اللبنانية أمام سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الغذائية وغيرها، وانعكاس ذلك على حياة اللاجئين".
وطالبت وكالة "الأونروا" بإعادة النظر في قرارها، و"استبدال هذه الإجراءات بالسعي والبحث عن مصادر تمويل تغطي حاجات جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
ودعت الفصائل والقوى السياسية والمؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان إلى "التحرك الفوري والضغط على وكالة الأونروا للتراجع الفوري عن قرارها الذي سيكون له نتائج سلبية وتداعيات خطرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
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