14
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
غوتيرش في بيروت بعد غد
Lebanon 24
16-12-2021
|
17:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد غد، يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش إلى بيروت، في زيارة رسمية، متعددة الأوجه والنشاطات، تستمر إلى الأربعاء، فمن جانب يُقابل الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، ومراجع روحية مسيحية وإسلامية، وممثلين عن المجتمع المدني.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج غامضة وكتومة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج غامضة وكتومة.. هل أنت من بينها؟
00:31 | 2021-12-16
16/12/2021 12:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية مشبوهة رفعت سعر الدولار.. حقائق تُكشف للمرة الاولى
Lebanon 24
عملية مشبوهة رفعت سعر الدولار.. حقائق تُكشف للمرة الاولى
01:30 | 2021-12-16
16/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" وأحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف العلاقة
Lebanon 24
"حزب الله" وأحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف العلاقة
07:00 | 2021-12-16
16/12/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
02:07 | 2021-12-16
16/12/2021 02:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-16
16/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2021-12-16
بين قضية البيطار وقبول الطعن الانتخابي:مقايضة قضائية وتشريعية؟
22:15 | 2021-12-16
قلق رئاسي من تعطيل قرار "المجلس الدستوري"
22:18 | 2021-12-16
تفاصيل عملية الجيش ضد "عصابة سرقة المصرف"
22:28 | 2021-12-16
هبة باصات فرنسية مستعملة للبنان
22:25 | 2021-12-16
فتوش لم يحسم أمره بعد
22:23 | 2021-12-16
بدء التحضيرات لانتخابات الرابطة المارونية
فيديو
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
17/12/2021 05:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
17/12/2021 05:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
17/12/2021 05:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact