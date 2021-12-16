لبنان

حركة المشاورات قد تعود لخرق حالة الجمود

Lebanon 24
16-12-2021 | 17:17
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توقّعت مصادر سياسية  عبر "اللواء" معاودة حركة الاتصالات والمشاورات بين كبار المسؤولين، في محاولة لخرق حالة الجمود الحاصل في الوضع السياسي، والسعي لانهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء. 
ولكن، استنادا للمصادر السياسية، فإن اختراق الجمود السياسي، يتطلّب  اولا تبريد الاجواء الملبدة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ووقف الحملات الاعلامية بين حركة امل والتيار العوني، وايجاد صيغة مقبولة للخلاف حول موضوع  تنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت.
ولم تنف المصادر وجود افكار وطروحات للحلول، الا انها لاحظت ارتفاع وتيرة الصدام الكلامي بين نواب من حركة  امل والتيار في الساعات الماضية، وهو ما من شأنه تعقيد حل المشكلة، واعادة الامور الى الوراء.
(اللواء)

المصدر: اللواء
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