بدء التحضيرات لانتخابات الرابطة المارونية

بدأت التحضيرات مبكراً لانتخابات الرابطة المارونية (19 آذار 2022) مع بروز ثلاثة مرشحين حتى الآن، هم: السفير خليل كرم المدعوم من النائب السابق نعمة الله أبي نصر صاحب النفوذ الكبير في الهيئة العامة للرابطة، والمرشح السابق لرئاسة الرابطة غسان خوري الذي لم يحقق رقماً كبيراً في الانتخابات السابقة، والمحامي بول كنعان (شقيق النائب إبراهيم كنعان) الذي يستفيد من علاقته الوطيدة بمختلف مفاصل البطريركية المارونية والرهبانيات والمؤسسات المارونية الكبيرة. ويتصرف الجميع مع هذا الاستحقاق ربطاً بما يجري حالياً من اتصالات وتحالفات تخص المشهد الانتخابي النيابي( الاخبار).