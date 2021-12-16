لبنان

فتوش لم يحسم أمره بعد

Lebanon 24
16-12-2021 | 22:25
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كتبت" الاخبار": نُقل عن النائب السابق نقولا فتوش أن لا شيء محسوماً بعد في ما يتعلق بتحالفاته الانتخابية، وأنه لن يكون من ضمن لائحة لا تضمن تجيير أصوات تفضيلية له، في إشارة إلى حزب الله الذي يقول فتوش إنه هو من ساعده في الحصول على حاصل أمّن له مقعداً نيابياً في دائرة زحلة في الانتخابات السابقة، فيما تسبب سوء إدارة توزيع الأصوات بخسارة فتوش مقعده لمصلحة المرشح الكاثوليكي عن القوات اللبنانية النائب جورج عقيص.
 
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