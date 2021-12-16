هبة باصات فرنسية مستعملة للبنان

كتبت" الاخبار": علم أن الحكومة الفرنسية وافقت مبدئياً على قبول طلب وزير الأشغال علي حمية تقديم 500 باص إلى لبنان كهبة لتعزيز شبكة النقل العام، تُضاف إلى عدد من الباصات التي تخضع حالياً لأعمال صيانة على نفقة متبرع لا يزال مجهولاً. وعُلم أن الجانب الفرنسي سيقدم باصات مستعملة بعد صيانتها وتحديثها، وأن تسليمها لن يتم دفعة واحدة. وبرر الفرنسيون ذلك بـ«سابقة سيئة» حين فشلت السلطات اللبنانية في الحفاظ على عدد كبير من الباصات التي قدّمتها فرنسا سابقاً.