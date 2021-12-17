وسط العاصفة.. إليكم أحوال الطرق في مختلف المناطق

نشرت غرفة "التحكم المروري"، صباح اليوم الجمعة، تغريدات عبر حسابها على "تويتر" بشأن أوضاع بعض الطرقات، وجاء فيها:

1- طريق كفردبيان - حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

2- طريق عيناتا الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

إلى جانب ذلك، تأتي أدناه قائمة بأحوال بعض الطرق في مناطق أخرى:

1- مدخل صيدا الشمالي - حاجز الأولي - حركة سير ناشطة

2- أوتوستراد الجية - الدامور - حركة سير ناشطة

4- أوتوستراد خلدة - الجنوب - حركة سير طبيعية

5- أوتوستراد خلدة - بيروت - حركة السير ناشطة

6- طريق الأوزاعي - حركة السير ناشطة



7- أوتوستراد الدورة باتجاه جل الديب - حركة السير ناشطة

8- أوتوستراد الزلقا باتجاه بيروت - حركة السير ناشطة