لبنان

مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"

Lebanon 24
17-12-2021 | 01:24
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قال الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إنّ "تعميم المصرف المركزي بشأن لجم ارتفاع سعر الدولار لن يؤثر على السوق"، وأضاف: "تعاميم مصرف لبنان مثل ضربة السيف في الماء كون الدولار لا يزال يحلق".
 
وأردف يشوعي: "المركزي يحاول من خلال تعميمه الاخير أن يخفف الطلب على الدولار في السوق من خلال إعطائه للتجار مباشرة من المصرف، ما يحد من إرتفاع دولار السوق السوداء".
 
ومع هذا، فقد لفت يشوعي إلى أن فعالية هذا التعميم محدودة ومؤقتة"، واصفاً مصرف لبنان بـ"المشلول"، وأضاف: "أي تدخل للبنك المركزي في السوق، إنّما يكون من أموال الناس المتبقية". 
يُشار إلى أن مصرف لبنان أعلن قبل أيام قليلة في بيان عن خطوات للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، وهي على النحو التالي: 
 
- سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.

- سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حالياً، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق".
 
 

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