مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"

قال الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إنّ "تعميم المصرف المركزي بشأن لجم ارتفاع سعر الدولار لن يؤثر على السوق"، وأضاف: "تعاميم مصرف لبنان مثل ضربة السيف في الماء كون الدولار لا يزال يحلق".

وأردف يشوعي: "المركزي يحاول من خلال تعميمه الاخير أن يخفف الطلب على الدولار في السوق من خلال إعطائه للتجار مباشرة من المصرف، ما يحد من إرتفاع دولار السوق السوداء".

ومع هذا، فقد لفت يشوعي إلى أن فعالية هذا التعميم محدودة ومؤقتة"، واصفاً مصرف لبنان بـ"المشلول"، وأضاف: " أي تدخل للبنك المركزي في السوق، إنّما يكون من أموال الناس المتبقية".

يُشار إلى أن مصرف لبنان أعلن قبل أيام قليلة في بيان عن خطوات للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، وهي على النحو التالي: