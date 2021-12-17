لبنان

بعد زيادة ثمنها اليوم.. معطيات جديدة بشأن صفيحة البنزين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2021 | 01:45
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قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" "إنّ تسعيرة المشتقات النفطية التي صدرت اليوم شملت زيادة على النقل بلغت 1800 ليرة لبنانية".
وأوضحت المصادر أنّ "المشاورات مستمرة لزيادة جعالة محطات المحروقات"، مشيرة إلى أن "الأمور ستسلك بهذا الاتجاه قريباً".
وبذلك، فإن هذا الأمر يعني أن زيادة إضافية ستطرأ قريباً على سعر صفيحة البنزين، فضلاً عن أن سعر الدولار سيحكم التسعير بشكل متتابع.
ومع هذا، فقد أردفت المصادر عينها: "هناك محطات توقفت عن بيع المازوت بسبب عدم قدرتها على شراء كميات كبيرة منه بسبب تسعيره بالدولار، كما أن هناك معاناة لدى أصحاب المحطات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وهو الأمر الذي يدفعهم لاستهلاك كميات كبيرة من المازوت".

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