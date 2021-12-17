رد قريب لـ"حزب الله"

بالرغم من غياب اي موقف من قبل حزب الله بعد التطورات السياسية الحاصلة والتي تطاله مباشرة وتحديدا بعد قرار ترحيل المعارضين البحرينيين، وبعد اطلاق سراح موقوفي احداث الطيونة، غير "ان هذا الصمت لن يستمر طويلا"،بحسب مصادر حزبية مطلعة، اشارت الى انه "ستكون للحزب مواقف حاسمة وتصعيدية في ما يخص بعض القضايا الاشكالية".واشارت الى" ان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله هو ربما من سيعلن عن هذه المواقف في اطلالة اعلامية قريبا ".