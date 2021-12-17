لهذا السبب إرتفعت أسعار المحروقات اليوم!

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات

جورج البراكس، في تصريح، أنه "

ذكرلم يطرأ أي تغيير باسعار النفط المستوردة والمحتسبة في جدول تركيب الاسعار حيث ثبت سعر الالف ليتر بنزين على 583.27 دولار و 609 دولار للمازوت، ولكن ارتفاع سعر الدولار في الاسواق الموازية ادى الى ارتفاع اسعار المحروقات".وتابع أن "ثبات سعر الدولار المؤمن من قبل مصرف لبنان لاستيراد %85 على 21300 ليرة بالرغم من تجاوز سعر صرف الدولار في منصة صيرفة الامس 22300 ليرة، ساهم بالحد من ارتفاع سعر صفيحة البنزين التي ارتفعت 4400 ليرة لان سعر صرف الدولار المعتمد في احتساب %15 وفقا" للسوق الحرة والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه ارتفع من 26750 الى 28186 ليرة".وأضاف: "لان سعر الصرف هذا يطبق على %100 من اسعار المازوت والغاز المستوردة، ارتفع سعر صفيحة المازوت 18700 ليرة وقارورة الغاز 18600 ليرة".