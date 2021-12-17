لبنان

رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2021 | 02:45
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بعدما وصل سعر الفروج الى 180 الف ليرة الأسبوع الفائت، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، ارتفع أيضًا ثمن سندويش الشاورما متراوحًا بين 60 ألف  و90 ألف ليرة في بعض المطاعم ومحال بيع السندويشات.
ويبرر المعنيون السبب بارتفاع سعر "صدر الدجاج".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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lebanon 24
17/12/2021 15:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

سندويش

شاورما

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