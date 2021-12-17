رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد

بعدما وصل سعر الفروج الى 180 الف ليرة الأسبوع الفائت، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، ارتفع أيضًا ثمن سندويش الشاورما متراوحًا بين 60 ألف و90 ألف ليرة في بعض المطاعم ومحال بيع السندويشات.



ويبرر المعنيون السبب بارتفاع سعر "صدر الدجاج".