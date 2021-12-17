عبدالله: لا بد من عمل حكومي انقاذيّ

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بعد الكهرباء ومآسيها ومليارات خسائرها، تطل الاتصالات والانترنت وتراكم عجزها بفعل انهيار الليرة وسوء إدارة القطاع. مرة جديدة، لا بد من عمل حكومي انقاذي ورؤية اقتصادية واصلاحية شاملة، فوق كل الاعتبارات والحسابات. انه عفن هذا النظام الطائفي العاجز عن تسوية لحماية كرامة الوطن والمواطن".