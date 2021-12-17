لبنان

افتتاح القرية الميلادية في درعون واضاءة شجرة الميلاد

Lebanon 24
17-12-2021 | 02:12
A-
A+
Doc-P-897862-637753292276921502.png
Doc-P-897862-637753292276921502.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتحت القرية الميلادية في بلدة درعون - حريصا واضيئت شجرة الميلاد والمغارة، في حضور فاعليات سياسية وديبلوماسية وروحية وحشد من ابناء البلدة.
 
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس البلدية نزار الشمالي:"منذ العام 1975 حتى تاريخه، لم يشهد لبنان راحة ابدا وهذا مؤسف جدا. نحن جيل عايش تلك الأيام على بساطتها وكرامتها، وكنا نحتفل بالميلاد المجيد على الرغم كل الصعوبات، فما ذنب أولادنا اليوم. لذلك، اتخذنا قرارنا ونفذناه خلال أسبوعين للمحافظة على الروح الحلوة للعيد، روح المحبة والسلام".
 
وتحدث عن الصعوبات التي تواجهها البلدية في خدماتها لأبناء البلدة، واكد اننا "نبحث عن مخارج لهذه الصعوبات واننا على استعداد لتعاون مع الجميع لخدمة افضل"، لافتا الى ان "برنامج جمع النفايات يدخل إلى صندوق البلدية عشرة ملايين  ليرة شهريا تغطي البلدية بعضا من مصاريفها".
 
وختم متمنياً ان "يكون العيد بميلاد السيد المسيح مساحة فرح ومحبة وتسامح بين الناس وان تحمل السنة الجديدة كل الخير والسلام".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2021-12-17
07:42 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
07:50 | 2021-12-17
07:46 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website