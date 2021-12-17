لبنان

وزير يشتري الخبز بنفسه.. من هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2021 | 02:39
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لاحظ مواطنون تردّد وزير العمل مصطفى بيرم إلى أحد الأفران في بلدته الورادنية - إقليم الخروب، حيث يشتري الخبز بنفسه ويتبادل أطراف الحديث مع المواطنين هناك.
 
في المقابل، قال مواطنون آخرون أن أداء بيرم في وزارة العمل ليس على القدر المطلوب، مشيرين إلى أنه حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات من قبل الوزارة لحماية المصالح التجارية من الإقفال في ظل تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار. 

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