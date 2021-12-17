سرقة من نوع جديد في لبنان.. ما جرى لا يخطر في البال!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد المباني في محلة الخناق - طرابلس شارع طقطق فجر اليوم لسرقة 7 موتيرات مياه من قبل مجهولين .

وباتت هذه السرقة منتشرة بكثرة في هذه الاحياء التي لا تسلم من ايادي السارقين.