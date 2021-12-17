معطيات جديدة عن "التأمين الصحي" في لبنان.. هذا ما تقوم به الشركات

أكد رئيس جمعية شركات التأمين إيلي نسناس أن "التأمين أولوية قصوى لدى المواطن لكن الدفع بالفريش دولار يشكل عائقاً في عدد من الحالات".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار نسناس إلى أنّ " الشركات خفضت الأقساط شرط دفعها بالفريش لتفادي دفع فروقات في المستشفيات والمختبرات، لذلك عمدت الى طرح منتجات جديدة أقل كلفة بنسبة 15 و20% لتحاكي قدرة المواطن".

وكشف نسنساس عن أن كثيرين ومن جراء الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن خفضوا درجات الاستشفاء والتوقعات تشير الى التدني في نسبة المؤمّنين.

وتمنى نسنساس ان ترتفع تقديمات الضمان الاجتماعي أقله بحدود المستويات السابقة.