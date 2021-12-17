لبنان

معطيات جديدة عن "التأمين الصحي" في لبنان.. هذا ما تقوم به الشركات

Lebanon 24
17-12-2021 | 02:57
A-
A+
Doc-P-897874-637753322236650190.jpg
Doc-P-897874-637753322236650190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس جمعية شركات التأمين إيلي نسناس أن "التأمين أولوية قصوى لدى المواطن لكن الدفع بالفريش دولار يشكل عائقاً في عدد من الحالات".
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار نسناس إلى أنّ "الشركات خفضت الأقساط شرط دفعها بالفريش لتفادي دفع فروقات في المستشفيات والمختبرات، لذلك عمدت الى طرح منتجات جديدة أقل كلفة بنسبة 15 و20% لتحاكي قدرة المواطن".
 
وكشف نسنساس عن أن كثيرين ومن جراء الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن خفضوا درجات الاستشفاء والتوقعات تشير الى التدني في نسبة المؤمّنين.
وتمنى نسنساس ان ترتفع تقديمات الضمان الاجتماعي أقله بحدود المستويات السابقة. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2021-12-17
07:42 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
07:50 | 2021-12-17
07:46 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website