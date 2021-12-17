إشكالية حول رسم بدل قوارير الغاز.. إليكم التفاصيل

دانت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي برئاسة انطوان يمين "لامبالاة وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط والتغاضي عن رسم بدل القوارير 1%"، ووضعت موضوع تبديل القوارير "برسم من يعنيهم الأمر".وطالبت النقابة بـ "الاتفاق على آلية ترضي الجميع تخفيفاً عن المواطن ووقف الهدر في هذه الاوقات المعيشية الصعبة إلى حين بت مصير الاموال المدفوعة".