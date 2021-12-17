لبنان

ركنت سيارتها أمام منزلها ولكن!

Lebanon 24
17-12-2021 | 03:17
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنها سُرقت سيارة تعود لسيدة كانت تركنها في مدخل منزلها في حوش الأمراء- زحلة، والسيارة من نوع كيا لون أسود رقمها ٢٩٨٤٧٥.
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