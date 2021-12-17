ركنت سيارتها أمام منزلها ولكن!

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنها سُرقت سيارة تعود لسيدة كانت تركنها في مدخل منزلها في حوش الأمراء- زحلة، والسيارة من نوع كيا لون أسود رقمها ٢٩٨٤٧٥.