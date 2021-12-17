عون التقى عدنان طرابلسي ونجاة معلا مجيد



واستقبل الرئيس عون الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد على رأس وفد ضم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، ممثلة منظمة اليونسيف في لبنان يوكي موكيو، ومسؤولة حماية الأطفال سيسيليا أنيكاما

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا،النائب عدنان طرابلسي، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.