لبنان

تصريحٌ "ناري" من نائب "لبنان القوي" ضدّ "حزب الله".. ما قيل غير عادي!

Lebanon 24
17-12-2021 | 03:26
A-
A+
Doc-P-897880-637753339189882992.jpg
Doc-P-897880-637753339189882992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، الى أن "هناك لامبالاة تجاه أوجاع اللبنانيين ومن غير المقبول ربط لقمة عيشهم بموقف من قاض وربط عمل السلطة الاجرائية بالسلطة القضائية". 

وقال: "لبنان يطلب المساعدة من المجتمع الدولي والعربي في وقت الحكومة لا تجتمع لمناقشة أوضاع الشعب وتأمين الحد الأدنى من العيش". 

أضاف: "تخطينا مرحلة الانهيار وبتنا في مرحلة الجوع. ولدى اللبنانيين هم واحد تأمين حبة الدواء ولقمة العيش". 

وقال درغام من جهة أخرى: "تحالفنا مع حزب الله هو بهدف حماية لبنان والسلم الأهلي، ولكن نختلف في الملفات الداخلية. نحن على أبواب سقوط البلد وفوضى أمنية، فماذا تنفع التحالفات عندها؟ يجب أن ندرك أن البلد أهم من المواقع النيابيّة".
 
وأضاف: "وصلنا الى مرحلة الخراب والبلد راح ولا هدف لدى "حزب الله" سوى حماية بيئته ومؤسساته في حين أن مؤسسات الدولة تنهار. نقول هذه الكلام من باب الحرص على حزب الله". 

وتساءل درغام: "إذا كانت الحكومة عاجزة عن الاجتماع في ظل هذه الظروف، فما الفائدة من بقائها؟"، مؤكدا أنه "لا يمكن إستمرار العلاقة مع "حزب الله" بالطريقة نفسها". 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2021-12-17
07:42 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
07:50 | 2021-12-17
07:46 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website