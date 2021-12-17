لبنان

أسماك نافقة تُباع للمواطنين.. ما كُشف في الكرنتينا خطير!

Lebanon 24
17-12-2021 | 03:40
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أفادت دائرة العلاقات في بلدية بيروت أنه تنفيذاً للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى مصالح بلدية بيروت المعنية بحملة سلامة الغذاء، بضرورة التشدد أثناء عمليات الكشف الدوري على القطاعات الغذائية لجهة ضمان جودة الأغذية و ضبط المواد الفاسدة منها، وفي اطار عملها الاستباقي للتأكد من نوعية وجودة المواد والاغذية الموجودة في الأسواق والمحال و مدى مطابقتها لمواصفات سلامة الغذاء لناحية عرض وبيع المنتج قبل استهلاكها من قبل المواطنين .

قام مراقبو مصلحة المسالخ في بلدية بيروت وبمؤزراة من فوج حرس بيروت و أمن الدولة، بجولة فجائية على سوق السمك في منطقة الكرنتينا، وبعد الكشف الذي قاموا به على جميع البسطات الموجودة داخل السوق وإجراء عملية الفحص الحسي للاسماك المعروضة، تبين أنها مطابقة للمواصفات الصحية وهي صالحة للاستهلاك، باستثناء أحد الصناديق الذي يبلغ وزنه حوالي 10 كيلو غرام والذي كانت تنبعث منه رائحة كريهة حيث عثر بداخله على كمية من الأسماك النافقة كانت معروضة و مجهزة للبيع. وبعد أن تم الاستحصال على البيانات المطلوبة لمتابعة التحقيقات مع المراجع المختصة بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، تم تلف الصندوق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
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