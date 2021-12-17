إليكم بنود ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة في البعثات الدبلوماسية

عدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، من السراي الحكومي، بنود الخطة الشاملة لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة في البعثات الدبلوماسية اللبنانية، وهي:- زيادة الواردات من خلال رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج.- خفض بدلات إيجار المكاتب ودور السكن للبعثات المستأجرة في الخارج.- خفض رواتب الدبلوماسيين في الخارج حوالى ٢،٦ مليون دولار أميركي.-التوقف عن صرف إجازات الدبلوماسيين في الخارج.- خفض بدلات التمثيل لتنظيم حفلات ودعوات وأعياد وخلافه في الخارج.-وقف توظيف موظفين محليين جدد بدل المحالين على التقاعد.- تحضير دراسة الجدوى الإقتصادية وإعادة النظر ببدلات عقود 18 ملحقاً إقتصادياً متعاقدين مع الوزارة منذ العام 2018.- المباشرة بتطبيق خطة إعادة هيكلة موازنة البعثات لتحقيق وفر يقدر بأكثر من 18 مليون دولار أميركي.