لبنان

إليكم بنود ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة في البعثات الدبلوماسية

Lebanon 24
17-12-2021 | 03:40
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عدد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، من السراي الحكومي، بنود الخطة الشاملة لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة في البعثات الدبلوماسية اللبنانية، وهي: 
- زيادة الواردات من خلال رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج.
- خفض بدلات إيجار المكاتب ودور السكن للبعثات المستأجرة في الخارج.
- خفض رواتب الدبلوماسيين في الخارج حوالى ٢،٦ مليون دولار أميركي.
-التوقف عن صرف إجازات الدبلوماسيين في الخارج.
- خفض بدلات التمثيل لتنظيم حفلات ودعوات وأعياد وخلافه في الخارج.
-وقف توظيف موظفين محليين جدد بدل المحالين على التقاعد.
- تحضير دراسة الجدوى الإقتصادية وإعادة النظر ببدلات عقود 18 ملحقاً إقتصادياً متعاقدين مع الوزارة منذ العام 2018.
- المباشرة بتطبيق خطة إعادة هيكلة موازنة البعثات لتحقيق وفر يقدر بأكثر من 18 مليون دولار أميركي.
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