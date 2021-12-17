وضعٌ غير مطمئن".. هذا ما كشفه الأمين العام للصليب الأحمر

قال أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إنّ "الفرق تنقل ما بين 80 و100 حالة كورونا يومياً إلى المستشفيات، فيما تخطّى حجم توزيع ماكينات الأوكسيجين الـ 1200".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أشار كتانة إلى أنّ "هناك مشكلة في المستشفيات الخاصة وذلك وسط التراجع الكبير في أعداد الأطباء وانخفاض حجم الأدوية المزمنة والمعدات الطبية".

ولفت إلى أنّ "30% من الممرضات والأطباء غادروا البلد، في حين أن المستفشيات غير جاهزة بسبب غياب القدرة المادية والأوضاع الاقتصادية".

وكشف أمين عام الصليب الأحمر أن "هناك قراراً من وزارة الصحة، طلبت فيه من المستشفيات أن تتهجز لمواجهة كورونا، فيما هناك مستشفيات خاصة لا تزال غير مجهّزة".



وختم: "لدينا الجهوزية كما أنه لدينا الخطط الإستباقية، ونضع سيناريوهات لأي طارئ، إذ إن عدد الإصابات في ارتفاع كبير، ومقبلون على مواسم أعياد واحتفالات فيما المستشفيات غير جاهزة".