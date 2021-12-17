لبنان

وهاب يتحدّى البيطار.. كلامٌ من العيار الثقيل!

Lebanon 24
17-12-2021 | 04:15
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غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر صفحته على موقع تويتر وكتب: طارق بيطار أتحداك أنت وكل جهابذة القانون المتفلسفين أن تقول للبنانيين وفقاً لأي نص قانوني أعطيت الصلاحية لنفسك لملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب؟. أنت تقوم بالتشبيح وفي بلد طبيعي تدخل السجن.
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طارق بيطار

وئام وهاب

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