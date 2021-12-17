وهاب يتحدّى البيطار.. كلامٌ من العيار الثقيل!

غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر صفحته على موقع تويتر وكتب: طارق بيطار أتحداك أنت وكل جهابذة القانون المتفلسفين أن تقول للبنانيين وفقاً لأي نص قانوني أعطيت الصلاحية لنفسك لملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب؟. أنت تقوم بالتشبيح وفي بلد طبيعي تدخل السجن.