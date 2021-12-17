لبنان

المفتي دريان التقى شيا.. وهذا ما أكده

Lebanon 24
17-12-2021 | 04:19
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، لساعة من الوقت. 

وأكد المفتي دريان خلال اللقاء "حرصه على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية في لبنان، وعلى العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة وبخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والودية مع الدول الصديقة للبنان"، مشددا على "تعزيز التعاون معهم لما فيه مصلحة الشعب اللبناني ومؤسساته للنهوض بلبنان لكي يبقى حاملا رسالة السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب والأمم". 
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