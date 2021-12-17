لبنان

اعتصام موظفي تاتش وألفا مستمر.. ما علاقة وزير الاتصالات؟

Lebanon 24
17-12-2021 | 04:01
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ينظم موظفو تاتش والفا اعتصاماً منذ الصباح الباكر في حرم كل من الشركتين احتجاجاً على التصريحات التي ادلى بها وزير الاتصالات جوني القرم في مقابلة تلفزيونية مساء امس والتي اعتبروها اساءة لهم. 
 
وكان القرم حذر مساء أمس الخميس من أنّ شركتَيْ الاتصالات "ألفا" و"تاتش" قد يتمّ إعلان إفلاسهما في وقت قريب.
 
وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، أشار وزير الاتصالات إلى أنّه "يجب دفع 16 مليون دولار فريش عن كل من شركتي ألفا وتاتش للموردين"، وأردف: "ليس لدينا إلا 6 ملايين دولار وقد نصل للإفلاس قبل شهر شباط".
ولفت إلى أن هناك "تدهوراً كبيراً حصل في شركتي الخلوي منذ تسلمتهما الدولة واليوم لا يمكننا بيعهما لأن لا أحد يشتري شركة لا تربح".

وأشار إلى أن "بوالص تأمين موظفي "ألفا" و"تاتش" هي first class وتكلفتها حوالى 5 مليون دولار "فريش" وهم يرفضون تعديلها إلى second class بحجة أن العقد الجماعي لا ينص على ذلك".

وتابع "ألتزم بتأمين الطبابة والدواء للموظفين ولا يمكنني تخفيض الرواتب المرتفعة وانا مع حق الموظفين ولكن الاوضاع اليوم استثنائية".
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