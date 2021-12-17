لبنان

تجنبوا المرور فيها.. قائمة بطرقات تشهد حركة كثيفة

Lebanon 24
17-12-2021 | 04:54
A-
A+
Doc-P-897904-637753390713971591.jpg
Doc-P-897904-637753390713971591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسجل حركة مرور كثيفة ضمن طرقات الاشرفية، وعلى طريق المطار القديمة، من  شارل الحلو باتجاه الدورة، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.
مواضيع ذات صلة
زحمة سير خانقة على طرقات لبنان.. واحداها مقطوعة كلياً
lebanon 24
17/12/2021 15:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني
lebanon 24
17/12/2021 15:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طمأن أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار الحاصل
lebanon 24
17/12/2021 15:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان والمهجر: قرار لمحكمة في لندن لصالح البنك في قضية مرفوعة من احد العملاء
lebanon 24
17/12/2021 15:37:42 Lebanon 24 Lebanon 24

زحمة سير

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2021-12-17
07:42 | 2021-12-17
08:33 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
07:50 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website