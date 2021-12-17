لبنان

جبلاوي والعميد مواس زارا مركز جهاز الطوارئ والإغاثة في أبي سمراء

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:07
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عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي والذي تم تخصيصه للتباحث في السلامة العامة في طرابلس لاسيّما مسألة الإطفاء في المدينة والذي انبثق عنه تسمية مستشار رئيس البلدية الأمني العميد عبد الله مواس منسقاً للمتطوعين، قام كل من رئيس لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي والعميد مواس بزيارة لمركز جهاز الطوارئ والإغاثة في محلّة أبي سمراء، حيث كان في استقبالهم مدير جهاز الطوارئ والإغاثة محيي الدين قرحاني، فتم الاطلاع على مرافق المركز وجهوزية فرق الإنقاذ والإطفاء.
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