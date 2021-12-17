لبنان

حادثة مؤلمة تهزّ مدينة صور... شاب ينتحر من الطابق الخامس: "سامحني يا بيي" (صورة)

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:45
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن انتحار الشاب ع.س من الطابق الخامس عند مفرق معركة في مدينة صور.
 
ووُجدت ورقة معه مكتوب عليها "سامحني يا بيي بس أنا بدي ارتاح، الموت مرة أحسن من الموت كل العمر".
 
وعمل الدفاع المدني - مركز صور على نقله الى مستشفى جبل عامل.
 
 
 
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