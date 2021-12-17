بو حبيب عرض مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيديرالية بلال محمد عثمان العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية تطويرها .