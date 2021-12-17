لبنان

بو حبيب عرض مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال العلاقات الثنائية

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:25
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بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيديرالية بلال محمد عثمان العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية تطويرها .
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