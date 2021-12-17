تسجيل إقتراح مرسومين في وزارة العدل حول تعويض إنتقال المباشرين وتعديل مبالغ نقدية

في ظلّ الأزمات الحادّة مالياً واقتصادياً ونقديّاً التي انعكَسَت سلباً على قطاع العدالة في لبنان، تَقدَّم المحاميان جاد طعمه ونجيب فرحات بتاريخ اليوم 17 كانون الأول 2021 بكتاب موّجه الى وزير العدل سُجل في ديوان الوزارة برقم 2885/3 طَلَبا فيه العمل على إعداد واقتراح مرسوميَن:

- المرسوم الأول مُتعلِّق بتعويض الإنتقال للمباشِرِيْن المُكلَّفِيْن بالتبليغ، في ظل فوضى التسعيرات إستناداً الى نص المادة 127 من قانون القضاء العدلي، بما يُخفِّف عن كاهل المتقاضِيْن والمحامِيْن أجور التبليغات التي أصبحَت باهظة في ظلّ الإرتفاع الكبير في أسعار المحروقات حالياً.

- المرسوم الثاني يهدف الى تعديل جميع المبالغ النقديّة المُحدَّدة في قانون أصول المحاكمات المدنية، عملاً بِما تُجيزه المادة 1026 من هذا القانون في ضوء إنهيار قيمة العملة اللبنانية.