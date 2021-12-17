بوصعب خلال لقائه السفير البريطاني: لحل الازمة بتسوية العلاقات مع كل أشقائنا العرب

استقبل النائب والوزير السابق الياس بو صعب في دارته في الرابية، السفير البريطاني لدى لبنان إيان كولارد، حيث ناقشا الصعوبات السياسية والاقتصادية الحالية والانتخابات البرلمانية المقبلة اضافة الى التحديات التي سيواجهها لبنان خلال الاستحقاقات الكبيرة المقبلة، وتأثير المشاكل الاقليمية.وفي هذا السياق، شدد بو صعب على وجوب معالجة الأزمة بين لبنان وجميع الدول العربية والتي لم توليها القيادات السياسية اللبنانية الاهمية الكافية في الماضي ما اوصلنا لما نحن عليه.واكد بو صعب أن بداية حل الأزمة في لبنان تبدأ بتسوية العلاقة مع جميع اشقائه العرب من سوريا الى دول مجلس التعاون كافة.من ناحيته، اكد السفير البريطاني استمرار التزام بلاده بالمشاريع كافة التي اطلقتها بالماضي، والتي تشمل قطاع التربية ومساعدات الجيش والقوى الأمنية.