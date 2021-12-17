لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: التحضير لتحركات في مواجهة من يحاول الاعتداء على حق السكن

عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا بحث في "تهديد بعض أصحاب الشركات العقارية لمستأجرين، تارة باسم قانون أسود غير نافذ وطورا عبر ادعاءات تقول بضرورة تغيير بدلات الايجار بالتماشي مع ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق اللبنانية".وتوقفت عند "محاولات جرمية نفذها هؤلاء، منها دخولهم عنوة إلى بعض الشقق المستأجرة أو الاعتداء بالضرب على ساكنيها". ورأت "في هذه الأعمال الجرمية ما يتوجب رفع الصوت والطلب إلى السلطات الأمنية والقضائية اتخاذ اللازم في قمع هذه الأعمال وفي إيقاف المسؤولين عنها".ورأت الهيئة "ضرورة الدعوة إلى اجتماع سريع للهيئة العامة للبحث في خطة التحرك المقبلة بكل جوانبها، السياسية والقانونية والاعلامية. ودعت إلى عقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء الموافق في 22 كانون الأول الجاري، عند الساعة الخامسة، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان".وختم البيان: "وحدتنا أساس تحقيق مطالبنا. لا للقانون الأسود الهجيري، نعم لحق السكن".