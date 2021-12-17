لبنان

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: التحضير لتحركات في مواجهة من يحاول الاعتداء على حق السكن

Lebanon 24
17-12-2021 | 06:18
A-
A+
Doc-P-897936-637753437796381315.png
Doc-P-897936-637753437796381315.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا بحث في "تهديد بعض أصحاب الشركات العقارية لمستأجرين، تارة باسم قانون أسود غير نافذ وطورا عبر ادعاءات تقول بضرورة تغيير بدلات الايجار بالتماشي مع ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق اللبنانية".
 
وتوقفت عند "محاولات جرمية نفذها هؤلاء، منها دخولهم عنوة إلى بعض الشقق المستأجرة أو الاعتداء بالضرب على ساكنيها". ورأت "في هذه الأعمال الجرمية ما يتوجب رفع الصوت والطلب إلى السلطات الأمنية والقضائية اتخاذ اللازم  في قمع هذه الأعمال وفي إيقاف المسؤولين عنها".
 
ورأت الهيئة "ضرورة الدعوة إلى اجتماع سريع للهيئة العامة للبحث في خطة التحرك المقبلة بكل جوانبها، السياسية والقانونية والاعلامية. ودعت إلى عقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء الموافق في 22 كانون الأول الجاري، عند الساعة الخامسة، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان".
 
وختم البيان: "وحدتنا أساس تحقيق مطالبنا. لا للقانون الأسود الهجيري، نعم لحق السكن".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2021-12-17
07:42 | 2021-12-17
08:33 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
07:50 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website