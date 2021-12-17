لبنان

عون وقّع قانونا هامّاً... ما هو؟

Lebanon 24
17-12-2021 | 06:21
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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون رقم 251 المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والازمة الاقتصادية في لبنان.
 
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