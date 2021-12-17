عصابة تسرق درّاجات آليّة لتهريبها إلى سوريا... وهكذا وقع أفرادها في كمين محكم لـ"المعلومات"

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، ونتيجة مقاطعة المعلومات في خلال التحقيقات المجراة مع الموقوفين بهذه القضايا، تم التوصل الى شبكة تقوم بتهريب الدراجات المسروقة من داخل الأراضي اللبنانية الى الأراضي السورية.على أثر ذلك، وبعد المتابعة تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوياتهم، وهم:ب. ن. ا. (مواليد عام 1994، لبناني)ح. ه. (مواليد عام 2005، لبناني)ح. ع. (مواليد عام 2005، سوري)كما تبين ان الاول مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرمي محاولة قتل عسكريين ومعاملة رجال قوى امن بشدة، ومخدرات.بتاريخ 6-12-2021، نفذت دوريات الشعبة كمينا محكما في بلدة النبي عثمان في بعلبك نتج عنه توقيف المشتبه بهم على متن /3/ دراجات آلية مسروقة تم ضبطها، وذلك اثناء قيامهم بتهريبها الى الأراضي السورية.بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم شبكة تقوم بتهريب الدراجات الآلية المسروقة من مختلف المناطق اللبنانية الى الأراضي السورية، وبتنفيذهم عدد كبير من هذه العمليات لقاء مبالغ مالية، وانهم كانوا بصدد نقل الدراجات المسروقة التي ضبطت بحوزتهم الى بلدة القصر الحدودية ومنها الى الداخل السوري.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.