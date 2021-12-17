لبنان

مداهمات للجيش وضبط معامل لتصنيع المخدرات... ماذا يحصل في حيّ الشراونة؟

Lebanon 24
17-12-2021 | 06:59
A-
A+
Doc-P-897951-637753467197664735.jpg
Doc-P-897951-637753467197664735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة من الجيش والمخابرات تداهم منازل مطلوبين في حي الشراونة في مدينة بعلبك، وضبطت كميّة من المخدرات ومعامل ومعدات ومواد اولية لتصنيع المخدرات.
مواضيع ذات صلة
خلال مداهمة في البقاع.. "المخابرات" تضبط آلات لتصنيع المخدرات (صور)
lebanon 24
17/12/2021 15:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كان يروج المخدرات في ساحل علما.. فوقع في قبضة القوى الأمنية
lebanon 24
17/12/2021 15:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة حي السلم إثر عملية السطو على بنك بيبلوس: شخصان رميا نفسيهما وجثة مجهولة الهوية!
lebanon 24
17/12/2021 15:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون لـ"الجزيرة": القوات الأميركية نقلت البحارة الإيرانيين إلى عُمان والقارب كان لتهريب شحنة مخدرات
lebanon 24
17/12/2021 15:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24

حي الشراونة

مداهمة

مخدرات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2021-12-17
07:42 | 2021-12-17
08:33 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
08:17 | 2021-12-17
07:50 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website