مداهمات للجيش وضبط معامل لتصنيع المخدرات... ماذا يحصل في حيّ الشراونة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة من الجيش والمخابرات تداهم منازل مطلوبين في حي الشراونة في مدينة بعلبك، وضبطت كميّة من المخدرات ومعامل ومعدات ومواد اولية لتصنيع المخدرات.