لبنان

العناية الالهية أنقذتها وأولادها... سقط حائط أثناء مرورهم! (صور)

Lebanon 24
17-12-2021 | 07:08
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سقط حائط على سيارة جيب في البرج الشمالي، شرق صور، عند ملعب الإصلاح، ونجت أم وأطفالها أثناء مرورهم في المكان.
 
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البرج الشمالي

حائط

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