عطلة الصحافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية يتوقف العمل في الصحف يومي الجمعة 24 كانون الاول 2021، والسبت 25 منه، كما يتوقف العمل ايضا يومي الجمعة 31 كانون الاول 2021 والسبت الاول من كانون الثاني 2022. اما الصحف التي تصادف عطلتها الاسبوعية يوم السبت فتعطل بدلا منه يومي الاحد في 26 الجاري وفي الثاني من كانون الثاني 2022، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".