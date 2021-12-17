قرار لنقيب المحامين بتعيين "لجنة حماية حقوق المودعين"

صدر عن نقيب المحامين ناضر كسبار قرار تضمن أسماء "لجنة حماية حقوق المودعين",وجاء فيه:"ان نقيب المحامين في بيروت، عملا بالمادة 117 من النظام الداخلي، يقرر لجنة "حماية حقوق المودعين" على الوجه الاتي:الاستاذ كريم ضاهر (رئيسا)، الدكتور علي زبيب (مقررا).الاعضاء الاساتذة: جوزيف بطرس فرح، موسى خوري، ميسم يونس، عبده جميل غصوب، حسن بزي،ندى عبد الساتركارين طعمة، يمنى مخلوف، رفيق اورى غريزي، دينا ابو زور وفؤاد ادولف دبس.على ان ينشأ مرصد لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية وبمكافحة الفساد يضم اضافة الى اعضاء اللجنة الخبراء الاقتصاديين: البير كوستانيان، توفيق كسبار والدكتور مصباح المجذوب تمهيدا لتفعيل الاتفاقية الموقعة مع نقابة خبراء المحاسبة".