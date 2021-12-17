لبنان

قرار لنقيب المحامين بتعيين "لجنة حماية حقوق المودعين"

Lebanon 24
17-12-2021 | 07:35
A-
A+
Doc-P-897968-637753484124465914.png
Doc-P-897968-637753484124465914.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن نقيب المحامين ناضر كسبار قرار تضمن أسماء "لجنة حماية حقوق المودعين",
وجاء فيه:
"ان نقيب المحامين في بيروت، عملا بالمادة 117 من النظام الداخلي، يقرر لجنة "حماية حقوق المودعين" على الوجه الاتي:
 
الاستاذ كريم ضاهر (رئيسا)، الدكتور علي زبيب (مقررا).

الاعضاء الاساتذة: جوزيف بطرس فرح، موسى خوري، ميسم  يونس، عبده جميل غصوب، حسن بزي،ندى عبد الساتر
كارين طعمة، يمنى مخلوف، رفيق اورى غريزي، دينا ابو زور وفؤاد ادولف دبس.
 
على ان ينشأ مرصد لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية وبمكافحة الفساد يضم اضافة الى اعضاء اللجنة الخبراء الاقتصاديين: البير كوستانيان، توفيق كسبار والدكتور مصباح المجذوب تمهيدا لتفعيل الاتفاقية الموقعة مع نقابة خبراء المحاسبة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:53 | 2021-12-17
11:46 | 2021-12-17
11:44 | 2021-12-17
11:43 | 2021-12-17
11:39 | 2021-12-17
11:36 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website