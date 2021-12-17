هذا ما يحصل في بعض الصيدليات.. فهل سيفقد حليب الاطفال؟

يشكو عدد من المواطنين من تصرفات يمكن وصفها بأنها غير إنسانية يقوم بها بعض اصحاب الصيدليات، بحيث يقومون برفع سعر حليب الاطفال خلافاً للتسعيرة المحددة، وتبليغ المواطنين بأنّ الحليب سيُفقد خلال الشهر المقبل، ما يضطر المواطن الى القبول بأي تسعيرة تفرضها الصيدلية للحصول على حليب للاطفال.