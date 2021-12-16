أُوقف في صيدا وبحوزته 41 ألف دولار و400 مليون ليرة!

أوقفت دورية من الأمن العام في ساحة القدس في مدينة صيدا اللبناني "ع.ح." أثناء قيامه بالإتجار بالعملة الأجنبية في السوق السوداء، وبشكل غير قانوني. وضبطت بحوزته مبلغ 41 ألف دولار أميركي و400 مليون ليرة لبنانية.