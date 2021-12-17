لبنان

إلى المواطنين... إليكم الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

Lebanon 24
17-12-2021 | 08:17
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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: 
عيناتا - الارز

كفرذبيان - حدث بعلبك 
لاسا العاقورة - حدث بعلبك
 
 
أما طريق ترشيش - زحلة، فهي سالكة والرؤية متوسطة بسبب الضباب.
 
 
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