بو حبيب: أزمة موازنة البعثات الدبلوماسية في الخارج لم تحلّ بعد

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف في لبنان يوكي موكو ومسؤولة حماية الأطفال سيسيليا انيكاما، حيث جرى عرض للقوانين والتشريعات التي أقرها المجلس النيابي المتصلة بحماية الطفل والمرأة والأسرة وبعد اللقاء قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد:

زيارتي اليوم لرئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار الزيارة التي نقوم بها للبنان لبحث شؤون الطفولة والمرأة واللقاء كان لبحث التطورات التشريعية والسياسية في مجال حماية حقوق الطفل وبالأخص كل أشكال العنف ضد الاطفال من عمالة الاطفال والزواج المبكر وأيضاً ملائمة التشريعات اللبنانية مع المعايير الدولية في مجال إتفاقية حقوق الأشخاص ذووي الإعاقة والإتفاقيات الدولية حول سن الزواج والسن القانونية .



كما بحث بري خلال إستقباله وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب نتائج زيارته لعدد من الدول الاوروبية فضلاً عن موضوع موازنة وزارة الخارجية في الخارج وبعد اللقاء تحدث الوزير عبد الله بو حبيب: تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وبحثت معه عدة قضايا ومنها نتائج زيارتي لعدد من الدول الأوروبية لا سيما إسبانيا وإيطاليا ولقاءاتي مع عدد من المسؤولين الأوروبيين من وزراء خارجية وغيرهم لقد وضعت الرئيس بري بأجواء هذه الزيارات واللقاءات وإهتماماتهم ، كما تطرقنا الى موضوع موازنة وزارة الخارجية بما يعني البعثات اللبنانية في الخارج وكنت قد إتفقت مع وزير المال لإنجاز موازنة بالدولار للبعثات وأطلعت الرئيس بري على هذه الموازنة وتكلمنا أيضاً بموضوع التشكيلات المقبلة عندما ينعقد مجلس الوزراء وكان هناك تفهماً جيداً من دولته.

ورداً على سؤال فيما اذا كانت قد حلت أزمة موازنة البعثات الدبلوماسية في الخارج قال بو حبيب : كلا لم تحل بعد لأنها بحاجة إلى موافقة المصرف المركزي وحاكم المصرف المركزي عليها ولم أسمع أن هذه الموافقة قد حصلت ، فهناك مصارفات لبنانية ومصارفات في الخارج كلها بالدولار .



وكان الرئيس نبيه بري قد عرض الأوضاع وآخر المستجدات خلال لقائه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور .